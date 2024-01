En daar is Thibaut Courtois met héél groot nieuws

Er was de voorbije weken en maanden heel wat te doen over de toekomst van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. De extrasportieve toekomst lijkt ondertussen alvast verzekerd, want de Belgische topdoelman heeft heuglijk nieuws.

De Rode Duivel en doelman van Real Madrid kwam de voorbije weken en maanden meermaals in het oog van de storm. De hetze rond de aanvoerdersband, het geschil met bondscoach Domenico Tedesco en het forfait voor het EK 2024.

De toekomst van Courtois bij de Rode Duivels? Die is nog steeds onduidelijk. Extrasportief is de toekomst duidelijker dan ooit, want de Belgische nummer één gaat vader worden. Dat heeft hij zelf laten weten via de sociale media.

Het kindje zit er in de lente aan te komen. "Springbaby", klinkt het. "Onze liefde is aan het groeien", kunnen Courtois en vrouw Mishel Gerzig hun geluk niet op. Voor Courtois wordt het al zijn derde kindje, want hij heeft al twee kinderen uit een vorige relatie met Marta Dominguez: Adriana (8) en Nicolas (6).