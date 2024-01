Ortwin De Wolf houdt zich niet in na vertrek bij Antwerp

Ortwin De Wolf ruilde Antwerp in voor Zulte Waregem. Daar vervangt hij de geblesseerde Louis Bostyn.

Zulte Waregem opende het nieuwe jaar met een nederlaag op bezoek bij het fel geplaagde KV Oostende. Ortwin De Wolf, die tijdens de wintermercato de overstap maakte van Antwerp naar Essevee, had zich zijn debuut wel anders voorgesteld.

Defensief had Zulte Waregem het bijzonder moeilijk, maar de nieuwe doelman van Essevee bleef vrij diplomatisch bij zijn uitleg. “We proberen nu eenmaal om van achteruit te voetballen, maar dat liep inderdaad niet altijd even succesvol”, zei De Wolf aan Het Nieuwsblad.

De Wolf is echter heel blij dat hij opnieuw op het veld kan staan. Hij miste het spelen enorm. De transfer kwam er nu wel, al had die eigenlijk al eerder een feit kunnen en moeten zijn. Met dank aan de blessure van Bostyn.

Hij houdt zich alvast niet in over zijn ex-club Antwerp. “Voor mij was het vooral belangrijk om opnieuw aan spelen toe te komen na een minder fijne periode bij Antwerp. Vorige zomer waren er al contacten met deze club. Uiteindelijk is de deal nu toch rond geraakt.”