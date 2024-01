Antwerp-coach Mark Van Bommel laat zich uit over affaire rond schorsing van Marc Overmars

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Marc Overmars wereldwijd geschorst is door FIFA. Het gaat om grensoverschrijdend gedrag van in zijn tijd bij Ajax.

Mark Van Bommel liet zich nu ook uit over de zaak. "Marc is geschorst, alleen weten we absoluut niet wat het inhoudt en daar zijn we op aan het wachten", vertelde de Antwerp-coach bij Het Laatste Nieuws.

"Meer kan ik er dus ook niet over zeggen. Ik neem aan dat de FIFA zo snel mogelijk met een precieze straf komt. Tot die tijd hebben we gezegd 'rustig aan'. We kunnen het risico niet lopen dat Marc hier rondloopt en dat er een foto van hem gemaakt wordt. Dat willen we voor zijn. We willen gewoon zo snel mogelijk een antwoord."

Voor Van Bommel is het wel een lastige zaak dat Overmars er nu even niet bij is. Het blijft voor de club ook afwachten tot FIFA meer duidelijkheid brengt.

"Als trainer is het wel raar dat de technisch directeur er niet op dagelijkse basis is. Marc volgt normaal alle trainingen, daardoor kan hij zich een goed beeld scheppen. De contacten voor ingaande en uitgaande transfers, dat gaat allemaal via Marc. Het ligt niet helemaal stil, want we hebben natuurlijk nog Sven Jacques, maar makkelijk is het allemaal niet."