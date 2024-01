Oscar Garcia en Siebe Schrijvers willen de scalp van Antwerp: "We kunnen geschiedenis schrijven!"

OH Leuven is in volle degradatiestrijd verwikkeld. Toch willen de Leuvenaars de scalp van Antwerp pakken om zo geschiedenis te schrijven.

Geschiedenis schrijven

“We kunnen geschiedenis schrijven en voor het eerst in het bestaan van de club de halve finales van de beker halen”, toont Oscar Garcia zich ambitieus voor de komst van Antwerp.

“Nochtans zullen we de supporters nodig hebben als we er een historische avond van willen maken”, zegt Oscar Garcia. “Ik hoop dat ze ondanks de winterse neerslag de weg naar het stadion zullen vinden.”

OH Leuven is er klaar voor

De Leuvenaars gingen op stage om zich ideaal voor te bereiden op het tweede deel van de competitie. Het zal alle zeilen bijzetten om zich zonder play-offs te verzekeren van behoud in de Jupiler Pro League.

“Het was een minivoorbereiding”, aldus de Spanjaard, die bijgetreden wordt door Siebe Schrijvers. “Het gaat beter en beter. We krijgen zijn tactiek stilletjes aan onder de knie. Dat was te zien in de twee oefenwedstrijden die we speelden. Het is goed om voor een bepaalde periode 24 op 24 en zeven op zeven bij elkaar te zitten. De groepssfeer is er alleen maar op vooruitgegaan.”

Bekerstunt of operatie redding?

“In deze groep hebben er nog maar weinigen een finale gespeeld. Dit kan een historische wedstrijd zijn, en dat merk ik ook op training”, aldus Schrijvers.

“Toch blijft de redding in de competitie het grootste doel, maar het zou stom zijn om niet 100 procent voor die halve finale te gaan. Doorstoten geeft bovendien een enorme boost voor de rest van de competitie", sluit Schrijvers af.