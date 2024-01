Riemer heeft al één knoop doorgehakt: sterkste elftal tegen Union, maar toch één diplomatische wijziging

Brian Riemer zal tegen Union SG natuurlijk zijn sterkste elftal opstellen. De negatieve reeks tegen de Brusselse buur moet doorbroken worden. Maar op één positie kiest hij voor een meer diplomatische aanpak: Maxime Dupé zal spelen.

Dupé is de nummer 2 achter Kasper Schmeichel en dat doet nog altijd pijn bij de Fransman. Op zijn werkethiek valt niets aan te merken, maar het is duidelijk dat hij nog steeds ongelukkig is met de komst van de voormalige kampioenenmaker van Leicester City.

Dupé is niet de gelukkigste speler van Anderlecht in de kleedkamer, om het zacht uit te drukken. Hij heeft nog steeds niet kunnen accepteren dat hij zijn plaats zo snel heeft verloren in een duel met Schmeichel dat er eigenlijk nooit één was. Hij hoopte dan ook op een vertrek deze winter, maar het bestuur van Anderlecht wil daaraan niet meewerken.

Dupé krijgt de beker als beloning voor zijn inzet. Maar ze hopen bij Anderlecht ook dat hij zich iets meer open stelt, want voorlopig laat hij de groepsactiviteiten liever links liggen of doet hij niet al te veel moeite. Hij isoleert zich binnen de spelersgroep en dat is geen te beste situatie.