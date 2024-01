Klare taal uit het kamp van Club Brugge: "Er moet een lijn worden getrokken"

Club Brugge trekt naar het BAS en naar de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal om de wedstrijd tegen KV Mechelen alsnog te laten herspelen. Toen werd een doelpunt van Thiago onterecht afgekeurd.

Club Brugge speelde 0-0 gelijk tegen KV Mechelen, maar zag een doelpunt van Thiago onterecht afgekeurd worden voor buitenspel. Blauw-zwart wil maar één ding en dat is dat de wedstrijd opnieuw wordt gespeeld.

Walter Van Steenbrugge, advocaat van Club Brugge, is zeer duidelijk. "Er was in Mechelen een verkeerde toepassing van het reglement", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Er móet een lijn getrokken worden. Wat mij betreft is er dus weinig grond om discussie te voeren. Het enige terechte oordeel is om die wedstrijd te laten herspelen. Gebeurt dat nu niet, dan zal het nooit meer gebeuren."

De club heeft ook commentaar op het feit dat het Referee Department heeft geoordeeld over de zaak. Volgens Club is dit niet eerlijk. "Nogmaals: herspelen is de enige juiste beslissing", besluit Van Steenbrugge.