Toby Alderweireld reageert na zijn Gouden Schoen en hoopt op "goed gesprek" met Tedesco

Toby Alderweireld heeft zijn Gouden Schoen beet. De opluchting was ook af te lezen op zijn gezicht, want de laatste weken liep de spanning wel op. "Nu wil ik even genieten", aldus Alderweireld. Maar de Gouden Schoen ging toch even in op... de Rode Duivels.

De verkiezing van de Gouden Schoen werd één grote Antwerp-show. "Daar hoop je natuurlijk op na zo'n jaar", glunderde Alderweireld op de persconferentie achteraf. "Het is een exceptioneel jaar geweest voor de club. Dan hoop je natuurlijk dat alle genomineerden in hun categorie hun prijs pakken."

Voor zichzelf had hij er natuurlijk ook op gehoopt, maar zeker was hij niet. "Absoluut niet. Je wordt door iedereen als nummer 1 gebombardeerd. Er waren al mensen die me feliciteerden en daar had ik het toch moeilijk mee. Want ik was helemaal niet overtuigd dat ik ging winnen."

Ik heb meer gedaan dan enkel die goal

Of hij zonder die 93ste minuut de trofee ook had gewonnen? "Ik denk wel dat ik meer dan een doelpunt heb bijgebracht dat seizoen. Ik heb het moeilijk om het voor mezelf verdiend te noemen, maar we hadden de beste verdediging en hebben alles gewonnen."

"Ik heb er dag en nacht voor gewerkt. Dat het 66 jaar geleden was dat Antwerp nog eens kampioen werd, dat was mijn motivatie. En dit is een gevolg daarvan."

Op zijn 34ste speelt hij nog altijd op topniveau. Hoelang gaat hij dat nog doen. "Ik heb volgend seizoen nog een jaar contract. Zolang mijn lichaam doet wat mijn geest vraagt, ga ik door. Ik werk heel hard om mijn niveau te halen. Zolang ik dat kan doen, blijf ik doorgaan."

Het zou heel raar moeten lopen als ik mijn carrière niet bij Antwerp afsluit

"Antwerp is de club van mijn hart. Het zou heel raar moeten lopen dat ik nog zal vertrekken. Ik denk dat ik er mijn carrière afsluit. Ik bekijk het wel van seizoen tot seizoen."

En dan kwamen toch de obligatoire vragen over het EK... "Kijk, nu ga ik even genieten. We zullen zien en de rest is toekomst. Het is ook niet aan mij om daar iets over te zeggen. Dat Domenico Tedesco hier is? Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik hoop straks wel een goed gesprek met hem te hebben."