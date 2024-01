Antwerp CEO-Sven Jaecques verstuurt een niet mis te verstane boodschap naar de concurrentie

Antwerp pakt een dag na de grote successen op het Gouden Schoen-gala uit met een boodschap naar de concurrentie. CEO Sven Jaecques had de eer om die te formuleren.

Op de Bosuil vond nog een feestelijk moment plaats om Toby Alderweireld, Arthur Vermeeren en Jean Butez in de bloemetjes te zetten. Sven Jaecques sprak hierbij ook nog even de pers toe en had toch enkele interessante dingen te zeggen.

"We staan op de kaart, maar misschien maakt het in deze woelige tijden nog eens duidelijk dat we hier zijn om te blijven en om te blijven groeien", onderstreept de CEO van Antwerp. In zijn dankwoord betrok hij ook nog eens uitgebreid de familie Gheysens.

Bedanking voor Paul Gheysens

"Het is niet populair, er wordt liever negatief over gedaan. Maar wat die mensen - Paul op kop - gedaan hebben, is schitterend voor deze club. Alle succes, collectief en individueel, is te danken aan de mensen die in 2015 deze club van het faillissement gered hebben. En een forum hebben gegeven aan anderen om er iets mee te doen."

Kortom: concurrenten die al eens mijmeren over een terugval van stamnummer 1 of het terugtrekken van Paul Gheysens, besparen zich dat beter. Die boodschap wordt vanuit Antwerp-hoek toch meegegeven.