De alarmbel weerklinkt luid en duidelijk bij KV Mechelen: "Strijden we nog wel met gelijke wapens?"

KV Mechelen hervat de competitie vanavond op het veld van KAA Gent. De alarmbellen gaan stilaan af, ongeacht het resultaat dat daar behaald zal worden. De lappenmand zit aardig vol en versterking blijft uit.

Daardoor is de spoeling langs Mechelse zijde behoorlijk dun. "Dat is niet goed voor de dynamiek in de ploeg, want je moet concurrentie hebben. Op sommige posities hebben we alternatieven, maar andere posities zijn dun bevolkt", analyseert trainer Besnik Hasi de situatie.

De teller met inkomende transfers staat in deze transferperiode nog op nul. Komt er nog wat bij of niet? "Mijn ervaring zegt me dat er wellicht niets meer komt als het nu nog niet gebeurd is. Ik hoop van wel. We hebben nood aan vers bloed. Maar of het ook gaat gebeuren dat we nieuwe spelers halen, durf ik niet te zeggen."

© photonews

Het is een moeilijke oefening voor de Sports Director van KV Mechelen. "Tim Matthys is er mee bezig, maar hij is ook met zijn handen gebonden aan het budget en momenteel is er geen budget." Geen fijne vaststelling voor iedereen die bezig is met het sportieve.

"Ik begrijp dat de grote baas geld in de club heeft moeten pompen om putten te dichten, door de bouw van het stadion enzovoort. Ik zie andere clubs rondom ons zich wel versterken. Strijden we dan nog wel met gelijke wapens? Dat vraag ik me af."