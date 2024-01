In de marge van de Gouden Schoen: dit zijn de gekste puntenpakkers, ondanks bijvoorbeeld ... 0 of 14 speelminuten

De Gouden Schoen was een prooi voor Toby Alderweireld. In de top-10 zagen we met Puertas, Amoura, Vertonghen, Vermeeren, Gift Orban en Cuypers heel wat van de verwachte namen. Maar er zijn ook punten uitgedeeld aan minder verwachte mensen in de diverse categorieën. Een bloemlezing.

De Gouden Schoen was voor Toby Alderweireld van Antwerp, voor Cameron Puertas en Mohamed Amoura beiden van Union SG. Kregen in 2023 ook punten van een van de stemgerechtigden: Arnaud Bodart (2 punten, Standard) en Gianni Bruno (1 punt, STVV). Bij de vrouwen kreeg Elena Dhont van Twente vier punten in de tweede ronde van juli tot december. Straf, want ze speelde geen minuut de voorbije maanden na een zware blessure op training opgelopen in augustus. Ook Vanderbiest, Descotte en Huygevelde krijgen punten Frederik Vanderbiest kreeg een puntje als coach van het jaar voor zijn korte interimbeurt bij KV Mechelen, terwijl Steven Defour vijf punten overhield aan een kort avontuur bij Malinwa. Zowel de gedegradeerde Louis Bostyn (Zulte Waregem) als Gabriel Slonina van Eupen kregen dan weer een punt bij doelman van het jaar. Bij de Belgen in het buitenland zien we onder meer Anthony Descotte (3 punten, Utrecht), Largie Ramazani (1 punt, Almeria) en Christian Benteke (1 punt, DC United) opduiken, bij de beloften hebben we onder meer Nathan Huygevelde die veertien(!) minuten op het hoogste niveau speelde bij Union SG. Het lijkt de vraag van elk jaar opnieuw boven te laten komen: wordt het niet eens tijd dat enkel bevoegden mogen stemmen?