Nieuwe recordverliezen tot 200 miljoen euro: zo diep zit het Belgisch voetbal, puntenaftrek op komst voor verschillende teams?

Het Belgisch voetbal zit in moeilijk vaarwater. Dat zal ook opnieuw blijken uit de jaarrekeningen voor het seizoen 2022-2023. Die worden midden februari bekendgemaakt door de Pro League, maar nu is al duidelijk dat er recordverliezen geboekt zijn.

Vorig jaar klokten de Belgische clubs al af op een recordverlies van 156 miljoen euro voor de jaarrekeningen van het seizoen 2021-2022. Maar blijkbaar kan het dus nog slechter, want het verlies zou dit jaar nog hoger oplopen.

Voor het seizoen 2022-2023 wordt volgens Het Nieuwsblad een verlies geraamd dat richting de 200 miljoen euro gaat. Uiteraard is dat dan ook meteen een nieuw record, al is het nog officieel wachten tot half februari om de definitieve cijfers te hebben.

Football First-plan zet ploegen onder druk

Het eigen vermogen van verschillende clubs is wel omhoog gegaan. Dat is belangrijk, omdat de regels rond de financial fair-play én (vooral) het Football First-plan duidelijk zijn en ploegen met heel slechte rekeningen moeten vrezen voor puntenaftrek.

Sowieso wordt het een interessant voorjaar van 2024 om te zien of alle ploegen puntenaftrek kunnen vermijden in de Jupiler Pro League én of alle teams hun licentie zullen halen voor het seizoen 2024-2025. De komende weken ongetwijfeld meer nieuws ...