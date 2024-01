Eerste nederlaag onder Rik De Mil: Sinan Bolat velt streng oordeel over Westerlo

Westerlo verloor tegen Club Brugge voor het eerst onder coach Rik De Mil. Doelman Sinan Bolat gaf toe dat het verschil in kwaliteit te groot was.

Met 0 schoten tussen de palen en 0,07 xG heeft Westerlo nooit aanspraak gemaakt op punten op bezoek bij Club Brugge. Doelman Sinan Bolat was dan ook streng. "Er is een kwaliteitsverschil tussen Club en Westerlo, maar deze nederlaag hebben we vooral aan onszelf te danken."

Want ook Club Brugge kon in de eerste helft niet zo veel kansen creëren. "Club had wel de bal, maar op een kopbal van Thiago en het doelpunt na hebben we voor rust niets weggegeven", ging de doelman verder.

In de eerste helft had Westerlo ook één goede kans, maar De Cuyper knalde de bal net voor de neus van Daci weg. "Je weet dat je hier maar één of twee kansen zal krijgen. Dat is ons jammer genoeg niet gelukt."

Te makkelijk goals geslikt

De 1-0 een paar minuten voor rust was de doodsteek volgens Bolat. Daarna zakte Westerlo helemaal weg en kon het nog moeilijk de bal bijhouden. Dankzij een penaltygoal van Thiago en een binnentikker van Nusa werd het nog 3-0.

"We moeten de hand ook in eigen boezem steken. Als je de bal niet kan bijhouden, dan kom je ook niet aan voetballen toe. De doelpunten die we slikken, is naar het beeld van onze wedstrijd: die vallen te makkelijk."