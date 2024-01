Gelijkspel op veld van topploeg volstaat niet voor Cercle: "Dat is reden dat we niet in top 6 staan"

Mogen we een gelijkspel tussen Racing Genk en Cercle Brugge nog een verrassing noemen? Eigenlijk niet, en zeker niet als we de reactie van de Cercle-spelers achteraf horen.

De vereniging verzamelde namelijk de meeste kansen en had altijd meer dan één keer moeten scoren. Toch lieten ze RC Genk opnieuw in de wedstrijd komen via de gelijkmaker van Zeqiri. "Op voorhand is 1-1 een goede uitslag in Genk maar het had ook 0-2 of 0-3 kunnen zijn bij de rust", vertelt Hannes Van Der Bruggen achteraf. "Daarom was het ook teleurstelling troef in de kleedkamer", geeft hij toe.

Door het puntje staat Cercle Brugge op gelijke hoogte met Antwerp op de zesde plaats, al vallen ze zondag wellicht opnieuw uit die top 6. "Als we onze kansen vaker afmaken, staan we in de top 6. Denkey is fantastisch voor ons maar de goals zouden wat meer verdeeld moeten zijn," gaat Van Der Bruggen verder.

In de laatste 9 wedstrijden van het seizoen treft Cercle Brugge nog 2 ploegen die boven hen staan in de stand, AA Gent en Club Brugge. Een hoopvol schema om zicht te blijven houden op een plekje in de top 6. Al was een overwinning in en tegen Genk ook zeker welgekomen. "We hadden kunnen en eigenlijk moeten stunten", besluit de middenvelder.