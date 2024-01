'Premier League-club wil transferrecord breken voor spits die vorig seizoen nog in de JPL speelde'

In de Premier League zijn er ploegen die heel wat geld kunnen uitgeven om zich nog deze maand te versterken. Volgens de Engelse pers is West Ham United dat van plan en willen ze zelfs hun transferrecord breken voor... Victor Boniface.

De technisch directeur van West Ham, Tim Steidten, wil nog een grote slag slagen voor het sluiten van het transervenster. Boniface is een groot succes in de Bundesliga sinds hij afgelopen zomer overstapte van Union Saint-Gilloise naar Bayer Leverkusen. De Nigeriaan scoorde 10 keer en gaf 7 assists in 16 matchen.

Steidten is trouwens nog werkzaam geweest bij Leverkusen. West Ham heeft het geld om flink uit te pakken, en manager David Moyes staat achter het idee om groots in te zetten voor een bewezen spits.

De club heeft twijfels over Michail Antonio en Danny Ings, die beiden kunnen vertrekken als Boniface wordt binnengehaald. Beiden hebben hoge salarissen, dus het zou helpen om de financiën in evenwicht te brengen. Later deze maand zou West Ham ook Said Benrahma kunnen verkopen.