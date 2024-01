Riemer over de blunder van Schmeichel: "Dat was ons probleem niet"

Anderlecht kwam vroeg op achterstand tegen OH Leuven nadat Kasper Schmeichel de bal pardoes in de voeten van Youssef Maziz gooide en die ook nog scoorde.

De vraag werd natuurlijk gesteld aan Brian Riemer. Hoe het mogelijk was dat een ervaren doelman zo'n fout maakt. "Wel, ten eerste waren er verschillende spelers van Leuven die Kasper aanvielen toen hij snel wou lanceren, wat al niet mag. Maar OHL deed het goed, waardoor Kasper die bal niet deftig kan uitwerpen", aldus Riemer.

Het was duidelijk dat de Deen zijn landgenoot niet als grote schuldige zag. "De kwaliteit van ons spel was niet goed genoeg. Een fout waaruit een doelpunt valt, dat kan altijd gebeuren. Het grote probleem was niet dat we één goal incasseerden, maar wel dat we er niet in slaagden om zelf meerdere keren te scoren."

Er stonden nog negen spelers achter de bal

Daarnaast waren er op sociale media al veel mensen die verwezen naar de uitspraak van Carl Hoefkens, die in de kleedkamer aanhaalde dat Schmeichel niet in de hoeken geraakt. Daar verdween ook de bal van Maziz in. "Weet je hoeveel spelers er nog achter de bal stonden? Negen! We konden veel doen om die goal te vermijden."