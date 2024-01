Reactie Van Bommel héél tevreden met gloednieuwe reglementswijziging: "Meer kansen voor jonge spelers"

U had het misschien nog niet gemerkt maar sinds 2024 is er in de Jupiler Pro League een nieuwe regel van kracht.

De ploegen mogen namelijk 9 bankzitters meenemen in plaats van 7. Al deed Racing Genk het zaterdag met heel wat minder wissels door de Africa Cup en een administratieve fout. Bij Antwerp deden ze het wel met 9 bankzitters. 5 daarvan hadden nog geen 90 minuten gespeeld bij de grootmacht van Antwerp en maakten vooral minuten bij de Young Reds. Van Bommel is fan "Toen ik hier kwam, was ik meteen van mening dat 18 spelers meenemen niet goed is voor de ontwikkeling van jonge spelers", vertelt Antwerp-trainer Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf. "Wedstrijden als deze zijn een gelegenheid om ze mee te nemen en ook om ze in te brengen. Het kan zijn dat er binnenkort minder jongeren op de bank zitten als er wat spelers terugkomen uit blessure maar de kans zal zich nu veel regelmatiger voordoen." "De wijziging zorgt ervoor dat de jongens hun minuten kunnen maken en zich kunnen doorontwikkelen", besluit de Nederlandse trainer.