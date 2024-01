Analist heeft een boodschap voor Antwerp: "Dat kan ik niet genoeg benadrukken"

Antwerp heeft zonder al te veel energie te verspillen een goeie generale repetitie gehouden voor het bekerduel met OH Leuven van komende woensdag. Dan moet The Great Old zijn plaats in de halve finales veilig stellen, vindt analist Patrick Goots.

Antwerp ontbrak tegen Charleroi vier potentiële basispionnen, maar Mark van Bommel loste het zonder al te veel problemen op. “Toch straf hoe Van Bommel dat doet. Coulibaly, Bataille, De Laet en Balikwisha: dat zijn vier ­potentiële basisspelers die ­ontbraken", aldus Goots in GvA. "Maar de afwezigen werden niet gemist. Neem nu Van den Bosch: telkens hij mag meedoen, stáát hij er. Deze partij heeft weinig krachten gekost met het oog op woensdag." Goots vindt dat met de komende tegenstand Antwerp altijd in de bekerfinale moet staan. "Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk die ­bekermatch tegen OHL is. Met ­alle respect voor Oostende, maar aan Den Dreef wacht een unieke kans om twee jaar na elkaar de beker­finale te spelen."