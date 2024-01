Eindelijk: 'Antwerp en Anderlecht hebben akkoord gevonden over gevoelige zaak'

Jean Kindermans staat gekend als het icoon van de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, maar daar komt eerstdaags een einde aan. Paars-wit en Royal Antwerp zouden een akkoord hebben gevonden in de zaak.

Het verhaal tussen Jean Kindermans en RSC Anderlecht is sowieso geschreven, maar tot op heden is hij zijn contract aan het uitdoen op Neerpede. Normaliter loopt dat contract af in juni 2024, waarna hij voor het nieuwe seizoen aan de slag kan bij Antwerp.

Akkoord tussen Antwerp en Anderlecht gemaakt

Ondertussen zou er volgens Het Laatste Nieuws echter een akkoord zijn gevonden tussen Antwerp en Anderlecht om hem sneller de overstap te laten maken richting de Bosuil. De voorbije maanden dook Kindermans al vaak op tijdens jeugdwedstrijden van The Great Old, ook al was hij dus nog in loondienst van Anderlecht.

Kindermans zal dus al binnen enkele weken zijn job bij Antwerp kunnen opnemen. Ondertussen diende ook Fred Delooz - de rechterhand van Kindermans bij Anderlecht - zijn ontslag in bij paars-wit. Vraag is of ook hij nu of later naar Antwerp gaat.