Kevin De Bruyne en Manchester City zitten rond de tafel: blufpoker, cijfertjes en dé troefkaart die de Rode Duivel zelf in handen heeft

Manchester City wil de onderhandelingen met Kevin De Bruyne starten. Het contract van de middenvelder loopt medio 2025 af. En er zijn kapers op de kust.

Het is geen geheim dat enkele Saoedische topclubs aan de mouw van Kevin De Bruyne trekken. Bovendien stak de Rode Duivel in het verleden niet onder stoelen of banken dat hij de denkwijze van spelers die voor het geld kiezen kan snappen. Met andere woorden: alarmbellen in het Etihad Stadium.

De Engelse media weten dat De Bruyne een uitnodiging heeft gekregen om rond de tafel te gaan zitten. The Citizens willen het contract van onze landgenoot openbreken. Al zal er serieus onderhandeld worden over de inhoud van zo'n nieuw contract.

Troefkaarten

Manchester City wil de 32-jarige spelmaker - zeker gezien zijn langdurige blessure - een contract voor twee seizoenen laten tekenen onder... verminderde voorwaarden. Blufpoker op het hoogste niveau. Het hoeft geen betoog dat The Kid dit niét ziet zitten. En hij heeft enkele troefkaarten in handen.