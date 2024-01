Sociale media ontploft na opvallende steun aan Overmars door Antwerp-spelers en de reacties zijn niet minnetjes ...

Antwerp won zondag met 4-1 van Charleroi. Enkele supporters kwamen met een spandoek tegen de schorsing voor Marc Overmars, na de wedstrijd namen ook de spelers hetzelfde standpunt in door het spandoek te tonen.

Marc Overmars werd door de FIFA wereldwijd geschorst voor grensoverschrijdend gedrag uit zijn periode bij Ajax. Hij werd toen bij de Amsterdammers ontslagen, maar werd vrij snel opgevist door Royal Antwerp FC. Daar dreigt hij nu op non-actief te moeten geplaatst worden door de wereldwijde schorsing door de FIFA.

Zowel de supporters als de spelers van Antwerp hebben met een spandoek hun steun aangegeven voor de sterke man van The Great Old. "We willen laten zien dat we achter hem staan", gaf onder meer Owen Wijndal aan. Ook Mark van Bommel sprak gelijkaardige woorden uit.

© photonews

En daar is op de sociale media toch wel wat over te doen, want daar snappen ze de steun voor Overmars toch niet helemaal. "Welke boodschap geef je hiermee aan alle vrouwen? Wat gaan de spelers thuis vertellen aan hun vrouw", klinkt het onder meer.

Wat zouden die spelers ervan vinden dat Overmars een dickpic naar hun vrouw stuurde? Niet één keer, maar verschillende keren? https://t.co/aq0EsIl5os — Zinedine Soenens (@Dsoenens) January 22, 2024

Nee Mark, hier moet ik je toch even tegenspreken.



Voor mij is de bestuurskamer van Antwerp van het lelijkste in het (Belgisch) voetbal, los van alle sportieve successen die ze al geboekt heeft.



Overmars is geen slachtoffer, behandel hem dan ook niet zo.



Zo, ieder z'n mening. pic.twitter.com/LamqKlSm2i — Ben Jacobs (@BenJacobsBE) January 21, 2024

Terecht won ⁦@official_rafc deze week nog verschillende prijzen waaronder dé Gouden Schoen voor ⁦@AlderweireldTob⁩ maar dit werpt daar een hele donkere schaduw over…damn #dicpics #grensoverschrijdendgedrag #overmars https://t.co/pmJXnO42HT — Heidi De Pauw (@HeidiDePauw) January 21, 2024

Antwerp players with a banner to support their director Marc Overmars who was suspended by FIFA for sexual harassment to women at Ajax. Wtf? pic.twitter.com/zBFtXU9gzv — 🇧🇪 (@afc_thms) January 21, 2024

Dus plots is Overmars het slachtoffer dat steun verdient?! WTF?!



Dus omdat je matches wint is zijn gedrag ok?! WTF?! WTF?!!



Eens benieuwd hoeveel van die stoere kerels hetzelfde zouden reageren als iemand hun vrouw, dochter of zus zo zou lastigvallen.



Unbelievable! pic.twitter.com/JBOWZ5cefQ — Karen Van der Aa (@Karenvanderaa) January 21, 2024

Sympa die spelers van Antwerp! Wat een signaal naar de vrouwen die slachtoffer waren van Overmars en alle vrouwen in hun leven. Ga jullie een eindje schamen pottestampertjes. https://t.co/GkI3bm5BiL — Sigrid (@sigridschollen) January 21, 2024

Dus je gaat straks naar huis, je vrouw zit thuis en heeft je net een spandoek voor Marc Overmars omhoog zien houden? Walgelijk spandoek dit. https://t.co/QEtjSHD0DZ — alexander Ooms (@OomsAlexander) January 21, 2024

Dringend tijd dat iedereen binnen Antwerp zich bewust w van de ernst van de feiten waarvoor Overmars is geschorst.Minstens 10 slachtoffers (jawel).1 slachtoffer kreeg 300 pagina’s aan berichten in 3,5 jaar, grootste deel seksueel getint met eenzijdig zeer expliciet materiaal. pic.twitter.com/6dKJIyT2gk — Wim Vanhaecke (@WimVanhaecke) January 21, 2024