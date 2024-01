Besnik Hasi maakt vergelijking tussen zijn goalgetter en gewezen topper bij Anderlecht: "Dat is bijzonder"

KV Mechelen won voor het eerst in twaalf jaar nog eens op bezoek bij KAA Gent. Met dank aan twee spelers die voor het eerst scoorden voor Malinwa. Besnik Hasi was dan ook een tevreden man achteraf.

Vijf minuten voor tijd was het Bill Antonio die de 1-2 wist te scoren en zo voor een levensbelangrijke driepunter zorgde voor Malinwa. De troepen van Besnik Hasi kunnen zo opnieuw een beetje vrijer ademhalen.

"We waren nerveus en Gent was de betere ploeg, maar we hebben efficiëntie getoond. In deze fase van de competitie zijn het de doelpunten en de punten die tellen", aldus Besnik Hasi. En dus was hij héél blij met de overwinning in Gent.

Vergelijking tussen Antonio Bill en Frank Acheampong

Malinwa staat nu met 25 punten op een negende plek in de stand. Het kan iets vrijer ademhalen, al komen er nog een paar zeer belangrijke duels tegen rechtstreekste concurrenten om plek 13 (of lager) te vermijden.

Hasi ziet een mooie vergelijking tussen zijn doelpuntenmaker Antonio Bill en een van zijn ex-poulains Frank Acheampong, uit zijn periode bij Anderlecht: "Hij is snel en heeft nog werkpunten. Hij groeit, we zien verbetering. Hij heeft een goede stage gehad en kan een extra speler zijn voor ons. Of hij is zoals Acheampong? Die was misschien nog sneller, maar er zijn vergelijkingspunten. Soms zijn ze zelfs minder snel zonder bal dan met bal aan de voet, dat is bijzonder."