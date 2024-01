Moet Anderlecht-Genk herspeeld worden? Dit is het resultaat van de zitting

KRC Genk wil dat de wedstrijd tegen Anderlecht van eind 2023 herspeeld wordt. Genk mocht onterecht een strafschop niet opnieuw nemen en verloor nadien de wedstrijd met 2-1.

Dinsdag vond de zitting plaats rond de 'penaltygate'. Scheidsrechter Nathan Verboomen en VAR Jan Boterberg kregen het woord en vertelden hoe zij de fase hebben beoordeeld. Ook de advocaten van KRC Genk en Anderlecht namen het woord.

"Zowel VAR Boterberg als AVAR Denil hebben tijdens de zitting van het PRD gezegd dat zij “helaas vergeten zijn te kijken” naar de positie van de Anderlecht-spelers. Dat betekent dat zij in de tabel van law 14 de “encroachment by defending player” niet in rekening brengen (er niet naar kijken). Dat is de overduidelijke en onomstotelijke vergissing in de toepassing van de spelregels", citeert Het Nieuwsblad de advocaat van Genk.

KRC Genk blijft erbij: "Wedstrijd moet herspeeld worden"

"Men komt altijd tot een foutieve conclusie als men de positie van de verdedigende ploeg “vergeten is te bekijken”. Doordat VAR Boterberg en AVAR Denil de positie van de verdedigende ploeg niet bekijken, sluiten zij op voorhand de mogelijkheid van het hernemen van de strafschop in dit geval (no goal) juridisch uit. Dat is de fundamentele vergissing die er gebeurd is in de toepassing van de spelregels. Hierdoor werd foutief beslist tot een indirecte vrije trap. Aangezien de vergissing een manifest en structurele impact heeft gehad op het spelverloop en de uitkomst, moet de match herspeeld worden", besluit hij.

Advocaat Anderlecht is duidelijk: "Hij past het reglement correct toe"

Ook Walter Damen, de advocaat van Anderlecht, hield zijn pleidooi. "Scheidsrechter Verboomen heeft op geen enkel moment info gekregen van de VAR dat er ook Anderlecht-spelers te vroeg waren ingelopen. Hij legt aan de spelers van Genk uit waarom de strafschop niet hernomen wordt door te zeggen: ‘jullie ploegmaat is te vroeg ingelopen’. Hij past het reglement daar dus correct toe met de info waarover hij beschikt."



"De VAR heeft een menselijke beoordelingsfout gemaakt. Ik vraag aan Genk: geef mij het reglementsnummer waarin staat dat ‘vergeten te kijken’ een verkeerde toepassing van het reglement is", besluit hij volgens Het Nieuwsblad.

Besluit van de zitting

Kortom, KRC Genk wil na de uitleg van de scheidsrechters nog steeds dat de wedstrijd herspeeld wordt. Bij paars-wit zijn ze ervan overtuigd dat de scheidsrechter het reglement correct heeft toegepast. De voorzitter van de Disciplinaire Raad vertelde dat er snel een beslissing zal komen. "We gaan de zaken grondig bekijken en spoedig een beslissing nemen. Maar ik kan er geen tijdstip of dag op plakken."