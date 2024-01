Nieuwe episode van 'penaltygate': Scheidsrechter Nathan Verboomen en VAR Jan Boterberg geven hun kant van het verhaal

KRC Genk wil dat de wedstrijd tegen Anderlecht, van eind 2023, opnieuw gespeeld wordt. De Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond buigt zich dinsdag over de zaak.

KRC Genk had die wedstrijd eigenlijk een strafschop opnieuw mogen nemen, maar dat werd onterecht niet toegestaan. Om die reden wil de Limburgse club dat de wedstrijd herspeeld wordt. Anderlecht wil dat uiteraard niet en dus zitten beide advocaten bij de Disciplinaire Raad. Ook scheidsrechter Nathan Verboomen en VAR Jan Boterberg zijn er aanwezig.

Scheidsrechter Verboomen deed zijn verhaal: "Vanop mijn positie had ik beoordeeld dat er geen enkele speler te vroeg in het strafschopgebied gelopen was. Ik keurde de goal dus goed", citeert Het Nieuwsblad hem.

"Dan was er communicatie met VAR Jan Boterberg, die zei dat Yira Sor van Genk te vroeg binnen het strafschopgebied was. En daarop geef ik een indirecte vrije trap voor Anderlecht, zoals het reglement het voorschrijft. Als de VAR zegt dat het zo is, dan is het zo. Dat is een feitelijk geval", besluit Verboomen.

Nadien kwam ook VAR Jan Boterberg aan het woord. "Bij het beoordelen van de strafschop heb ik enkel gekeken naar Genk-speler Sor. Ik heb alleen op hem gefocust", vertelde hij volgens de krant. Zo geeft Boterberg toe dat er niet gekeken werd naar spelers van Anderlecht.