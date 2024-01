'Anderlecht vindt nieuwe verdediger in... Jupiler Pro League'

Het is geen geheim meer dat Anderlecht al even op zoek is naar een nieuwe verdediger. Die zouden ze nu wel eens gevonden kunnen hebben in de Jupiler Pro League.

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe verdediger. De toekomst van Jan Vertonghen is nog steeds onzeker en ook Zeno Debast zou na dit seizoen kunnen vertrekken. Paars-wit wil zich voorbereiden. Tuttomercatoweb meldt nu dat Anderlecht op het punt staat om Boris Popovic over te nemen van Cercle Brugge. Het medium meldt dat er een transfersom van zo'n 3 miljoen euro mee gemoeid zou zijn. De 23-jarige verdediger speelt sinds 2021 bij Cercle Brugge. Hij speelde al 82 wedstrijden voor de club en kon vier keer de netten doen trillen. Dit seizoen stond hij 16 keer in de basis. Zou hij een goede aanwinst zijn voor Anderlecht?