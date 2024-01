Officieel: Belgische verdediger met pakken ervaring (ex-Eupen, Lokeren en Moeskroen) maakt grote terugkeer naar België

Hij speelde in het verleden bij onder meer Dender, Lokeren, Moeskroen en Eupen. Nu keert hij terug naar de Challenger Pro League. De 30-jarige rechtsachter tekende een contract bij Lierse K.

De 30-jarige Belgische rechtsachter Mickaël Tirpan verkaste in januari 2020 van Lokeren naar Kasimpasa. De Turkse club leende hem uit aan Fortuna Sittard, daarna werd hij verkocht aan de Nederlanders ... en teruggekocht.

Daar besloot hij in september zijn contract te laten ontbinden. Toen sloot hij een terugkeer naar België al niet uit, maar uiteindelijk trok hij naar Samsunspor. Een paar maanden later komt de transfer naar ons land er alsnog.

Veel ervaring in België voor Tirpan

De in Anderlecht geboren vleugelverdediger, die ook als verdedigende middenvelder kan worden uitgespeeld, heeft getekend bij Lierse K. in de Challenger Pro League. En zo komt een speler met bijna 100 matchen in de Jupiler Pro League terug naar ons land.

In ons land speelde hij in het verleden bij onder meer Dender, Eupen, Moeskroen, Fortuna Sittard, Sporting Lokeren en Seraing. Nu moet hij Lierse K. aan goede prestaties proberen te helpen de komende maanden in 1B.