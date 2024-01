OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt aanvallende versterking bij AS Monaco

Cercle Brugge beleeft een drukke transfermercato. Er werden al een aantal spelers gehaald, nu komt er nog eentje over van AS Monaco.

Cercle Brugge stelde zijn nieuwste aanwinst voor op de officiële kanalen van de club. Malamine Efekele komt over van AS Monaco. Hij wordt tot aan het einde van dit seizoen gehuurd. De Fransman hoopt op meer speeltijd.

Efekele is een 19-jarige aanvaller die bij voorkeur rechtsvoor speelt, maar ook als schaduwspits uit de voeten kan. Sinds 2019 is hij een speler van AS Monaco waar hij 10 keer bij de selectie zat dit seizoen. Hij mocht nog wel geen enkele minuut spelen.

"Het atletisch profiel van Malamine is dat van een topatleet. De speler bezit intrinsieke snelheid op zowel korte als lange afstand en is op verschillende aanvallende posities inzetbaar", vertelde technisch directeur Rembert Vromant op de clubwebsite.