Standard heeft eindelijk cruciaal puzzelstuk gevonden: Leko zal blij zijn met oplossing die indrukwekkend cv kan voorleggen

Standard is sinds het begin van de transferperiode actief op zoek naar een linkervleugelverdediger. De Rouches hebben die nu beet met de komst van Souleyman Doumbia.

Souleyman Doumbia (27 jaar) tekende vandaag een contract bij de Rouches. Hij had maandag zijn medische keuring al gedaan.

Een absolute prioriteit voor Standard

Standard moet absoluut versterking krijgen op verschillende posities na een moeilijke eerste seizoenshelft. De positie van de linkervleugelverdediger is al enkele weken het doelwit. De Rouches dachten dat ze het zwaarste werk al hadden gedaan in het lastige dossier van Jaouen Hadjam, maar de Algerijn wees het aanbod af na zijn medische keuring. Hij tekende vervolgens direct bij de Young Boys in Bern.

Het profiel van Frans Kratzig is de afgelopen dagen verder onderzocht. De speler van Bayern München heeft gesproken met het management, dat vervolgens vernam dat de Duitse club weigert een koopoptie op te nemen in de huurovereenkomst.

Imanol Garcia van Athletic Bilbao is voorgesteld aan Standard, zoals we ook op dinsdag hebben uitgelegd. Op zoek naar een langetermijnoplossing richtte Standard zich vervolgens op Souleyman Doumbia.

Indrukwekkend cv

Op 27-jarige leeftijd heeft Souleyman Doumbia al een indrukwekkend cv. Opgeleid bij PSG, tekende hij bij Bari in de Serie B om zijn debuut te maken in het professionele voetbal. Het volgende seizoen werd hij verhuurd aan Grasshopper Zurich, een toonaangevende club in Zwitserland.

Hij werd een vaste waarde en behield die status voor de rest van zijn tijd bij Grasshopper, dat hem aan het einde van het seizoen definitief aankocht. Zes maanden later besloot Stade Rennais hem voor 3 miljoen euro aan te trekken.

In Bretagne kreeg Doumbia de kans om een stap vooruit te zetten in zijn carrière. Ondanks enkele fysieke problemen werd hij zeven keer als basisspeler gebruikt in de Ligue 1. Hij was echter invaller in de Europa League en de Coupe de France, die Rennes won na een overwinning in de finale tegen PSG. Aan het einde van het seizoen werd hij opgeroepen voor het nationale team van Ivoorkust.

Zes maanden niet gespeeld

Zes maanden na zijn aankomst bij Rennes werd hij uitgeleend aan Angers. Bij de club uit Angers was hij 24 keer basisspeler in de Ligue 1, met 27 optredens. Angers kocht hem voor 3 miljoen euro en hij behield zijn plaats als basisspeler in de daaropvolgende twee seizoenen, waarbij hij zelfs af en toe de aanvoerdersband droeg.

De komst van Doumbia zou dus goed zijn voor Standard, dat nog steeds moeite heeft om synergie te creëren tussen de jonge spelers en de meer ervaren leiders, zoals het recente voorbeeld van Isaac Hayden laat zien. Als hij snel terugkeert naar een goed niveau - hij heeft al 6 maanden niet gespeeld - zou Doumbia een belangrijke aanwinst kunnen worden voor de selectie van Ivan Leko.