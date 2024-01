Standard met kopzorgen naar Cercle Brugge: "Ik zal spelers nodig hebben die de volle 110% kunnen geven"

Na de nederlaag tegen Kortrijk afgelopen vrijdag staat Standard meer dan ooit onder druk om punten te pakken. Dat zal moeten gebeuren met een positief resultaat tegen Cercle Brugge op vrijdag.

Vrijdagavond (20u45) reizen de spelers van Ivan Leko naar het veld van Cercle Brugge, 7e in het klassement. Voor deze wedstrijd zal Standard het moeten doen zonder Cihan Canak, die geblesseerd is aan de knie, terwijl verschillende andere spelers onzeker zijn.

"Het is pech voor Canak. Hij zal vrijdag niet spelen, we zullen zien hoe het verder gaat. Alzate is terug en heeft getraind, we zullen zien hoe lang hij kan spelen. Hayao is terug, maar traint nog niet volledig. Voor Kanga en de andere spelers zal de situatie na de training van morgen worden geëvalueerd."

Wat betreft zijn eerste aanwinst, Souleyman Doumbia, kan de Kroaat nog geen uitspraken doen. "Hij heeft pas één training met ons meegedaan. We moeten hem eerst laten wennen, onze speelstijl begrijpen en fysiek op niveau komen", antwoordt Ivan Leko. De Ivoriaan zou deel moeten uitmaken van de groep, maar de kans dat hij in de basis staat is klein.

De Kroatische trainer komt nog eens terug op de wedstrijd tegen KV Kortrijk. "We domineerden de wedstrijd, we hadden meerdere doelpunten kunnen maken, we kregen de beste kansen, in een hoge positie. We moeten dit soort prestaties herhalen en dan zal er verandering komen."

Maar Leko weet hoe moeilijk de uitwedstrijd tegen Cercle zal zijn. "Het is een uitstekend team en bijna alle ploegen van de top zes werden door hen gedomineerd. Ze zijn zeer agressief, tonen veel intensiteit, en dat zie je terug in de prestaties en de cijfers. Ze hebben veel punten, maar verdienen er nog meer."

"We moeten vechten voor een resultaat. Dezelfde intensiteit en vechtlust tonen als zij, en dan onze kwaliteiten gebruiken om het verschil te maken. Vooral in deze wedstrijd heb ik nodig dat mijn spelers 100, 110% geven", besloot Ivan Leko, die min of meer bevestigt dat de onzekere spelers weinig kans hebben om vrijdag in de basis te staan.