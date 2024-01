Union SG komt met goed nieuws over sterkhouders, wat minder leuk is voor Anderlecht

Union SG ontvangt donderdag RSC Anderlecht in de kwartfinale van de Belgische Beker. Bij Union zou Amoura misschien al kunnen spelen.

Union neemt het donderdag in de kwartfinales van de Croky Cup op tegen Anderlecht. Mohamed Amoura, die vroeger dan verwacht uit de Afrika Cup ligt met Algerije, kan mogelijks al op het veld staan.

"Ja, dat kan zeker. We zijn in overleg met de Algerijnse bond, want het hele land is daar natuurlijk teleurgesteld over het mislukte toernooi. Maar volgens mij is het best om na zo’n teleurstelling snel terug te komen om weer het goeie ritme te vinden bij ons. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hij op tijd terug is en het is zeker mogelijk dat hij morgen al meespeelt", vertelde coach Alexander Blessin volgens Het Nieuwsblad.

Cameron Puertas liep een blessure op in de wedstrijd tegen STVV. Die lijkt echter beter mee te vallen dan eerst verwacht. "Hij heeft mee getraind, ja. Zijn blessure verbetert elke dag en we zullen morgen zien hoe het ermee gaat. We willen geen enkel risico nemen, maar uiteindelijk moet hij zelf beslissen of hij kan spelen", vertelde Blessin.

De coach van Union ziet dat hij Puertas al snel terug kan inzetten, misschien zelfs al op donderdag. "Als hij mij het signaal geeft dat het oké is, dan kan hij spelen. Als blijkt dat hij nog te veel last heeft, dan komt hij zondag wel terug. We vinden altijd wel een oplossing, het seizoen is nog te lang en onze kalender is te druk om grote risico’s te nemen."