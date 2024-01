📷 🎥 Poppen gaan opnieuw aan het dansen in Union - Anderlecht: match gestaakt, zelfs politiecommissaris krijgt beker bier naar het hoofd geslingerd

Enkele dagen na de hetze in RWDM - Eupen was het opnieuw 'raak' in Brussel. Deze keer waren het onverlaten van RSC Anderlecht die de boel in de war stuurden, tijdens de wedstrijd op bezoek bij Union SG.

De supporters van RSC Anderlecht konden hun irritaties en ontgoocheling niet verbergen na de 2-0 tussenstand van hun ploeg op bezoek bij Union SG. Waarop ze met bekertjes begonnen te gooien naar Anthony Moris. Na een verwittiging was het enkele minuten rustig, maar vervolgens werden opnieuw bekertjes gegooid waardoor de arbitrage niet anders kon dan de wedstrijd een dikke tien minuten stil te leggen. Daarin moesten Léoni en Vertonghen het gaan uitleggen aan de supporters. © photonews © photonews Het werd bijna smeken om de wedstrijd te mogen uitspelen. "Onvoorstelbaar, ze moeten smeken om het te proberen recht te zetten. Dit kan echt niet meer. Ik vrees ervoor dat ze deze wedstrijd uitgespeeld krijgen. Morgen terugkeren? Dan kan ik niet", aldus Marc Degryse bij VTM2. De politiecommissaris die kwam helpen om de gemoederen te bedaren? Die kreeg ook een bekertje naar het hoofd. Een aantal onverlaten werden uit het publiek gehaald, na een kwartier kon de wedstrijd alsnog hervatten. Fans van Anderlecht gooien met bekers, zelfs naar politiecommissaris. Want ja, het is een bekermatch voor iets zeker? @ElevenBeNL Fans van Anderlecht gooien met bekers, zelfs naar politiecommissaris. Want ja, het is een bekermatch voor iets zeker? #USGAND pic.twitter.com/WS9CbaUR8Z — Tom de Leur (@tomdeleur) January 25, 2024