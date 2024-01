Flink staaltje poker van Fergal Harkin? 'Standard wil erg verrassende aanvaller in huis halen'

Standard aast op verschillende pistes om de komende negen speeldagen uit het grijze moeras te raken. En dan is elke versterking die er kan komen meteen van groot belang zijn. Ook in de aanval wordt er nu gedacht aan versterking.

Standard is volop bezig met versterken, om er de komende negen weken alsnog te kunnen staan. Degradatie en play-off 3 vermijden is een eerste belangrijk doel. En daartoe gaat men in alle linies op zoek naar nieuwkomers.

Souleyman Doumbia werd al genoemd als potentiële linkervleugelverdediger, Jonathn Panzo van Nottingham Forest is dan weer de man die centraal achterin de honneurs zou moeten komen waarmaken. Voorin wordt dan weer gedacht aan Henry Addo.

Henry Addo de nieuwe spits van Standard?

De 20-jarige Ghanese aanvaller staat volgens La Dernière Heure in de nadrukkelijke belangstelling van de Rouches. Hij speelt momenteel bij de B-ploeg van MSK Zilina, in de Slowaakse tweede klasse, maar speelde onder meer tegen KAA Gent bij de A-kern van de Slowaken en gaf daarin een paar assists.

Bij de A-kern scoorde hij dit seizoen ook al vijf doelpunten in twaalf wedstrijden. Standard zou aan Zilina een huurbeurt mét aankoopoptie hebben voorgesteld om zo ook in het aanvallend compartiment voor versterking te zorgen.