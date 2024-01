KV Oostende dreigt spits kwijt te spelen aan Jupiler Pro League-club

RWDM is héél druk bezig deze wintermercato. Er werd al veel versterking gehaald, vooral bij zusterclubs, maar nu wordt er ook in eigen land gekeken.

Zo zou RWDM concrete interesse hebben in Mohamed Berte van KV Oostende. Dat meldt Het Nieuwsblad. De krant meldt dat de Brusselse club hem wil overnemen.

Berte is een 21-jarige spits die al in iedere wedstrijd minuten maakte dit seizoen. Hij scoorde drie keer in de competitie, en drie keer in de Croky Cup. Ook zorgde hij voor drie assists in de Challenger Pro League, en alweer drie in de beker.

KV Oostende dat met zware financiële problemen zit zou hem kunnen verkopen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zo'n 400.000 euro geschat.