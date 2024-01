Johan Boskamp moet hard lachen met tussenkomst van Jesper Fredberg

Het Belgische voetbal wordt de voorbije dagen weer opgeschrikt door fans die matchen onderbreken. Johan Boskamp denkt er het zijne van.

Het was de voorbije jaren al enkele keren prijs en ook de laatste weken nemen fans de controle over wedstrijden in handen door ze te doen onderbreken of zelfs definitief staken.

Zo moest KAS Eupen een tweede keer naar Molenbeek afzakken om nog enkele minuten van de gestaakte wedstrijd uit te spelen.

“Omdat een bende mafkezen bij RWDM niet tegen zijn verlies kon. Het ergste is dat ze het hadden aangekondigd”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

“Dat soort van waardeloze gozers begint zich steeds meer onaantastbaar te voelen. Clubs staan erbij en kijken ernaar. Hoe ze het dan moeten oplossen? Alvast niet met de huidige regels. Misschien moeten ze toch maar eens aan puntenaftrek beginnen denken.”

Ook tijdens Union-Anderlecht werd eventjes stopgezet. “In de tijd van Michel Verschueren was het niet waar geweest. Als het toen bonje was, stapte Mister Michel op de supporters af en werden ze gelijk rustig. Maar die man had natuurlijk ook een pakkie meer uitstraling dan die Fredberg.”