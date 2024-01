Anderlecht maakt selectie bekend en daarin geen plaats voor verwachte naam

Brian Riemer heeft zijn selectie gegeven voor de match tegen Union SG. Een wedstrijd waar door de fans van Anderlecht met weinig vertrouwen wordt naar uitgekeken. In ieder geval lijkt Louis Patris de enige verandering te worden in vergelijking met het duel van donderdag.

In de selectie is er alvast geen plaats voor nieuwe doelman Mads Kikkenborg. Die werd aangekondigd in de selectie, maar Riemer heeft enkel Schmeichel en Coosemans geselecteerd. Vreemd, want normaal selecteert hij drie doelmannen. Timon Vanhoutte speelde 90 minuten met de Futures zaterdag en kon dus niet bij de kern gehaald worden.

De Deense coach gaf een selectie van 21 namen, waar dus nog eentje van moet afvallen. Dat wordt waarschijnlijk Lucas Lissens. Ook Louis Patris is er weer bij en de rechtsback krijgt - als hij geen last heeft - waarschijnlijk de voorkeur op Mohamed Bouchouari.

Alexis Flips zit nog altijd bij Anderlecht en komt dus ook in de kern.