Jacky Mathijssen spreekt klare taal over Vandevoordt bij late tegengoal van Genk

KRC Genk heeft op bezoek bij STVV 1-1 gelijk gespeeld. De bezoekers hadden nochtans de volle buit kunnen pakken.

KRC Genk kwam al heel vroeg op voorsprong, al gaat Coppens niet echt vrijuit bij dit tegendoelpunt dat de Kanaries moesten incasseren. “Al speelt het niet in zijn voordeel dat de zon laag staat en in zijn ogen schijnt”, merkt Jacky Mathijssen op bij Het Belang van Limburg.

Een fout van STVV, zij hadden hun keeper immers in de schaduwkant kunnen zetten. “Dit vind ik een fout. Een met fatale gevolgen”, gaat Mathijssen verder.

In de slotfase kon KRC Genk de wedstrijd helemaal doodmaken, maar dat deed het niet, mede ook dankzij enkele knappe reddingen van Coppens die zijn ploeg overeind hield.

In de blessuretijd zette Ito de bordjes in evenwicht en nu is het Vandevoordt die als doelman in de fout gaat.

“Vandevoordt stond klaar om uit te komen maar je kan je afvragen of hij zijn eerste paal niet moest beschermen. Prachtig getrapt door Ito, maar in principe zou die bal niet binnen mogen”, is Mathijssen duidelijk.