Onverwacht: 'Ploeg uit de Jupiler Pro League polst voor Dedryck Boyata'

Club Brugge zoekt nog altijd een oplossing voor Dedryck Boyata. Hij zit op een stevig zijspoor, maar de aanbiedingen zijn maar dunnetjes.

Club Brugge zou heel graag van Dedryck Boyata af geraken. Daardoor komen immers de nodige fondsen vrij om versterking binnen te halen.

De voormalige Rode Duivel, 33 jaar ondertussen, ziet zelf ook in dat een transfer een oplossing kan zijn, maar door zijn riant contract wil hij niet zomaar naar eender waar vertrekken.

Er zou zelfs interesse zijn uit de Jupiler Pro League. Volgens Het Nieuwsblad heeft OH Leuven gepolst naar de diensten van de centrale verdediger.

Ook het Franse Clermont Foot is volgens de krant geïnteresseerd voor een uitleenbeurt van zes maand. Boyata is niet bepaald enthousiast over de voorstellen.

De transferperiode loopt nog eventjes en deur van Boyata om voluit voor een mooie aanbieding te kiezen is nog altijd niet dicht.