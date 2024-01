'Club Brugge heeft speler op het oog uit JPL, maar komt in problemen door salarisplafond'

Club Brugge wil volgens transferjournalist Sacha Tavolieri Daiki Hashioka van STVV binnenhalen als versterking. Er zijn al gesprekken gevoerd om de verdediger weg te halen, maar eerst moet aan een andere voorwaarde voldaan worden.

Club Brugge heeft volgens Tavolieri immers zijn salarisplafond bereikt en moet, om Hashioka aan te trekken, eerst Dedryck Boyata van de hand doen. Zijn loon weegt immers te zwaar door op de boekhouding van blauwzwart.

Hashioka is volgens Transfermarkt 2 miljoen euro waard. Boyata, met een marktwaarde van amper 800.000 euro, heeft nog een contract tot 2025 in het Jan Breydelstadion, maar Club Brugge is bereid om voor niet al te veel geld te laten vertrekken om van zijn loon af te zijn.

🔵⚫️ Unless Dedrick Boyata's departure (desired by the management of #Clubbrugge), the Blauw&Zwart who have reached their salary cap should not splurge on anything at the end of the #mercato.

🇯🇵 Daiki Hashioka - with whom Bruges have held talks as they like the Japanese’s profile… pic.twitter.com/UCZnnS0gjb