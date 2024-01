Van Bommel geeft duidelijk signaal aan bestuur Antwerp: "Moeten snel reageren"

Royal Antwerp FC verloor zondagmiddag bij KAS Eupen. Voor trainer Mark van Bommel de gelegenheid bij uitstek om nog eens aan te dringen op versterking.

Na het vertrek van Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid gaat Royal Antwerp FC meteen onderuit. De troepen van Mark van Bommel verloren van KAS Eupen, al hadden ze dat vooral aan zichzelf te danken.

“Ik moet een oplossing proberen te vinden na zijn vertrek. Simpel is dat niet. Je moet kijken welke spelers bij mekaar passen. We lopen er niet van weg, hoor. Alleen…. Of ik daar op aandring bij het bestuur? Ja”, is de Nederlander heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

Op de naam van Dennis Praet wil Van Bommel niet reageren, maar het profiel dat hij zoekt is er duidelijk eentje van een international die op zoek is naar speelminuten.

“Heb je een profiel ‘Arthur Vermeeren’ voor mij? Hem kan je niet zomaar vervangen. Hij kan spelen op ‘zes’, op ‘acht’, op ‘tien’. Een topspeler - Atlético Madrid heeft dat slim gezien.”

Van Bommel heeft duidelijk geen zin om namen te noemen. “Het is voor ons misschien een geluk dat er een EK aankomt en dat je her en der spelers hebt die op zoek zijn naar speelminuten. Maar we moeten snel reageren.”