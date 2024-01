Antwerp casht véél minder dan eerst gedacht voor Arthur Vermeeren: dit is de echte deal

De transfersoap rond Arthur Vermeeren is afgelopen, want sinds afgelopen week is hij officieel een speler van Atletico Madrid. Toch was er nog redelijk wat onduidelijkheid rond het afgesproken bedrag dat de Spaanse topclub zal betalen.

Antwerp zal voor Vermeeren zeker 18 miljoen euro ontvangen, een pak minder dan eerst gedacht. Ook heel wat miljoenen minder dan wat Club Brugge vangt voor zijn goudhaantje, Antonio Nusa, die naar Brentford zal trekken na dit seizoen. Maar het bedrag dat Antwerp ontvangt kan nog wat oplopen. Inclusief alle bonussen komt er nog vijf miljoen euro bij, dat brengt het totale transferbedrag op 23 miljoen euro. Maar om die bonussen te ontvangen kan Antwerp best hopen dat Vermeeren genoeg speeltijd krijgt. Volgens Het Nieuwsblad krijgt Antwerp per 20 wedstrijden waarin Vermeeren zeker de helft speelt, 500.000 euro. Dat gaat dan om het deel van 'makkelijkere' bonussen dat kan oplopen tot 2 miljoen euro. Dan hebben we ook nog de 3 miljoen euro aan 'moeilijke' bonussen. Die krijgt Antwerp wanneer Atletico het goed doet als club én als Vermeeren genoeg speelt. Dan wordt er gesproken over overwinteren in de Champions League en een mogelijke eindwinst, de beker winnen of de titel pakken. Als Atletico landkampioen wordt krijgt de Great Old volgens de krant 1 miljoen euro. Zo krijgt Antwerp een flink pak minder dan eerst gedacht. Bij de eerste berichtgeving rond zijn transfer was er sprake van 25-27 miljoen.