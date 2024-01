Details rond transfer van Antonio Nusa gelekt: goudhaantje van Club Brugge breekt transferrecord

Zondag raakte bekend dat Antonio Nusa kiest voor een overstap naar Brentford FC in de Premier League. De Engelse club moet wel diep in de buidel tasten om de winger over te nemen.

Bij Club Brugge weten ze duidelijk hoe er moet worden onderhandeld. Het transferrecord stond eerst op naam van Charles De Ketelaere, die voor 36 miljoen euro van Club naar AC Milan trok. Nu breekt blauw-zwart zijn eigen record. Volgens Het Laatste Nieuws zou Nusa voor zo'n 37 miljoen euro (inclusief bonussen) naar de Premier League vehuizen. Hij blijft nog wel tot aan het einde van het seizoen bij Club Brugge, dat wilde hij zelf ook graag. Antonio Nusa wordt de duurste uitgaande transfer ooit in België Bij een eventuele doorverkoop krijgt Club ook nog eens 12,5% van dat bedrag. Dat alles zal van hem de duurste uitgaande transfer ooit maken in de Jupiler Pro League. Brentford haalde het van onder meer Tottenham en Chelsea. Voor Nusa was dit een bewuste keuze, want hij wil gewoon zo veel mogelijk speeltijd. Dit lijkt haalbaarder bij een club als Brentford.