Haalde KRC Genk voordeel uit de onderbreking tijdens Limburgse derby? "Die supporters van Genk hebben dat slim gedaan"

STVV speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen KRC Genk. Ito kon in de 90e minuut de bordjes gelijk hangen, maar er zat misschien nog wat meer in voor de thuisploeg.

KRC Genk sloot de wedstrijd af met nog negen spelers op het veld na twee rode kaarten. STVV ging drukken en probeerde om het winnende doelpunt te maken, maar dat lukte niet. Hadden de Truienaars hier niet meer kunnen uithalen? "Gezien de wedstrijdsituatie wel", reageerde Rein Van Helden.

"Genk heeft misschien wel de beste kansen gehad, maar als je tegen negen man nog zes á zeven minuten hebt om te scoren, dan mogen we wel de ambitie hebben om dat ook te doen."

Na twee minuten kwam de thuisploeg al op achterstand na een doelpunt van Yira Sor. "We wilden hoog druk zetten, we wilden ons spel spelen. Dan schuiven we een klein beetje op en met één lange bal van een centrale verdediger ligt alles open. Dat is zonde. Zoiets kan en mag niet gebeuren", gaat de STVV-verdediger verder. "Maar uiteindelijk hebben we laten zien dat we weerbaar zijn. Daar kunnen we op verder bouwen."

Scheidsrechter Lothar D'Hondt stuurde alle spelers naar binnen in de blessuretijd omdat enkele Genk-aanhangers vuurpijlen op het veld hadden gegooid. Zeer slechte timing voor STVV, dat net in een momentum zat.

"Die supporters van Genk hebben dat slim gedaan", vertelde Van Helden met een lach. "Maar we hebben ons wel goed bezig gehouden in de kleedkamer ook. We zijn niet gaan zitten, we bleven bewegen. We kwamen er wel terug in met goede energie. Het was een goede tactische zet van de harde kern van Genk", besluit hij grappend.