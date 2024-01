KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt heeft duidelijke mening over wangedrag van eigen supporters

Zondag eindigde de Limburgse derby op een 1-1 gelijkspel. Toch werd de wedstrijd tussen STVV en KRC Genk op het einde even ontsierd door wangedrag van de bezoekende supporters.

In de blessuretijd werd de wedstrijd even stilgelegd nadat Genk-aanhangers vuurpijlen op het kunstgras van Stayen wierpen. Voordien werden er ook bekertjes naar Genk-doelman Maarten Vandevoordt gegooid.

"Rivaliteit hoort in zo'n wedstrijden maar natuurlijk komt het ook wel langs beide kanten", begon Vandevoordt na afloop. "Zij hebben ook wat gegooid naar mij en dan wordt de wedstrijd niet stilgelegd."

De Genkse doelman is van mening dat zaken op het veld gooien niet oké is. "Dingen op het veld gooien gaat er net over, dat zou niet mogen."

De wedstrijd werd stilgelegd op een moment dat STVV momentum had. Haalde Racing Genk dan niet wat voordeel uit de spelonderbreking? "Goh, voordeel? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk nooit gemakkelijk om naar binnen te gaan en dan terug buiten te komen. Dus ik denk van niet", vertelde Vandevoordt bij Voetbalkrant.