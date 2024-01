Union zwaar ontgoocheld: "Als je hun eigen fans tegen hen krijgt, moet je ze afmaken!"

Het was geen gelukkige Alexander Blessin na de wedstrijd tegen Anderlecht. De Duitser is al niet snel tevreden en over die tweede helft was hij zelfs niet te spreken. "Als ze op de grond liggen, moet je ze van de helling duwen!"

Blessin zag zijn ploeg door een goeie druk op Jan Vertonghen snel 0-2 op voorsprong komen. Die eerste 30 minuten demonstreerde Union weer en kwam Anderlecht er eigenlijk niet aan te pas. "We wilden hun fans tegen hun eigen ploeg krijgen en daar slaagden we in", aldus Blessin.

"Maar we brengen hen zelf terug in de wedstrijd door de organisatie uit het oog te verliezen. We hadden enkele goeie kansen op een derde goal, maar mijn grootste ontgoocheling is dat we een 'really shitty rest defense' hadden. We stonden niet goed georganiseerd op onze eigen corners, waardoor Anderlecht kon gaan counteren. Net hetzelfde als wat we meemaakten tegen Club Brugge, toen Anthony (Moris) zijn rode kaart pakte."

Blessin vond dat zijn ploeg het altijd had moeten afmaken. "We geven hen vertrouwen en de fans begonnen er weer in te geloven. Deze wedstrijden gaan we elke week hebben in de play-offs. Als ze op de grond liggen, moet je ze van de helling duwen! We moeten hen afmaken!"