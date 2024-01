Daar is de volgende al: RWDM wil competitiematch laten herspelen

KRC Genk kreeg vorige week te horen dat het de match op Anderlecht mag herspelen. Dat inspireert nu ook RWDM om een replay te willen.

RWDM wil dat het duel tegen KV Mechelen herspeeld wordt. De Brusselaars verloren zondag met 3-1 Achter De Kazerne. RWDM kwam na amper vier minuten spelen al met zijn tienen te staan, maar leek na een doelpunt van Mboup op weg naar een gelijkspel. Schoofs en Pflücke zorgden er echter voor dat de punten in Mechelen bleven.

Al had RWDM een strafschop moeten krijgen. De VAR riep scheidsrechter Staessens naar het scherm na een handsbal van Hairemans, maar de ref zag dat niet zo.

In Under Review kwam Frank De Bleeckere al terug op die fase. “Het Referee Department verwacht hier wél een strafschop voor RWDM omdat Hairemans een duidelijke beweging maakt naar de bal”, klonk het.

Volgens RWDM zijn de regels niet correct toegepast en willen ze nu klacht indienen om de match te herspelen, zo schrijft Sudinfo. “We denken daar de nodige argumenten voor te hebben”, zegt COO Maxime Vossen.

RWDM heeft ook een statement op zijn website geplaatst. Daar wordt als volgt besloten, duidelijk verwijzend naar de zaak van KRC Genk.

"Op basis van de spelregels, volgens dewelke de strafschop toegekend had moeten worden, en het precedent dat gevormd is door de wedstrijd tussen KRC Genk en RSC Anderlecht op 23/12/2023, heeft RWDM vanmorgen beroep aangetekend bij het Referee Departement en is van mening dat het annuleren van het resultaat en het herinplannen van de wedstrijd de enige eerlijke en gepaste beslissing is in dit geval", klinkt het.