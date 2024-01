Hannes Van der Bruggen streng voor eigen ploeg, maar weet waar het probleem lag na nederlaag tegen KVC Westerlo: "Sloeg helemaal nergens op"

Cercle Brugge verloor dinsdagavond verrassend met 4-2 van KVC Westerlo. Cercle stond na 30 minuten al 4-0 achter, zo werd het al snel heel moeilijk.

Hannes Van der Bruggen zag dat het niet goed was. "Die eerste helft sloeg helemaal nergens op", begint hij. "De eerste vijf minuten starten we redelijk goed met druk naar voor. Nadien begon iedereen individuele fouten te maken, we waren niet rustig genoeg in balbezit. Er lag nochtans wel ruimte om te spelen."

Westerlo was het eerste halfuur dodelijk efficiënt. "We speelden steeds de lange bal, als dat gericht is dan is dat geen probleem maar nu was het gewoon blind. Ze straften ieder foutje af en daardoor was het al klaar bij de rust."

Volgens Van der Bruggen was het eerder een heel slecht Cercle, dan een heel goed Westerlo. "Het waren een paar individuele fouten waarbij we niet scherp genoeg verdedigen en het onszelf moeilijk maken. Deze wedstrijd hebben we eigenlijk zelf verloren want het is niet zo dat Westerlo echt spectaculair was. Ze waren gewoon erg efficiënt met de fouten die wij maakten. "

Maar waar lag het dan aan? "Soms heb je van die dagen zeker. We moesten iets rustiger zijn aan de bal. Als we de bal dan hadden, was die gelijk weer verloren. Daar lag misschien wel de sleutel. Meer kalmte aan de bal", besluit de Cercle-middenvelder.