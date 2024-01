Hein Vanhaezebrouck maakt wat mee bij KAA Gent: "Er zijn er nog meer die weigerden"

Geen Gustav Nilsson en Matte Smets richting KAA Gent. Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Hein Vanhaezebrouck.

Bij KAA Gent zijn Fofana en Orban al weg en daar mag je ook nog Hugo Cuypers bij zetten. Stevige aderlatingen voor het team van Hein Vanhaezebrouck.

En het wordt nog een potje erger als er ook geen spelers naar KAA Gent willen komen. Dat gebeurde deze week eerst al met STVV-verdediger Matte Smets.

“Op termijn zal hij wel een stap zetten maar het was gewoon niet het moment, zo midden in een seizoen waarin hij zich goed voelde. Het heeft waarschijnlijk niet veel gescheeld”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Ook de recente resultaten van zijn team speelden mee. “Door onze mindere start in januari zijn er een paar mannen die zich nu afvragen welke richting het uitgaat. Het is duidelijk dat we op dat vlak geen goeie indruk hebben gemaakt. Dat speelt allemaal mee.”

Ook Gustaf Nilsson, de spits van Union SG, wilde niet naar de Buffalo’s komen en hij was niet de enige. “Zonder namen te noemen maar er zijn er nog meer die weigerden ja. Het valt op dat het vooral de spelers zijn die in de Belgische competitie spelen. Wij stonden dichtbij meerdere pistes maar in België zijn die allemaal afgesprongen.”