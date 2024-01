Thorsten Fink trekt opvallende conclusie uit wintermercato

Dit weekend speelt STVV tegen KAA Gent. Het is uitkijken of het derde keer goede keer wordt voor de Kanaries.

In de heenronde speelde STVV gelijk in Gent. De match in de Croky Cup werd in eigen huis verloren van de Buffalo’s. Dit keer moet het er boenk op zijn voor trainer Thorsten Fink, al moet hij dat wel doen zonder Daiki Hashioka. Niet meer omwille van zijn blessure die hem aan de kant hield in de derby, maar wel door zijn transfer naar Luton Town.

“Er was veel interesse in Daiki, ik ben blij voor hem dat hij dit avontuur kan aangaan”, sprak Fink op zijn persconferentie, geciteerd door Het Belang van Limburg. “Hij wordt de eerste Japanner in de clubgeschiedenis van Luton Town, waarmee hij minimaal een half seizoen in de Premier League kan spelen.”

Fink trekt dan ook graag een opvallende conclusie over deze mercato. “Daiki is zo een goed voorbeeld voor de andere jongeren in ons team die ervan dromen om ooit in een grote competitie te spelen. Je kan van STVV de stap zetten naar een grote club, dat is nu nogmaals bewezen.”

En hij was niet de enige. Mats Smets kon naar KAA Gent, maar hij besliste uiteindelijk om minstens het seizoen uit te doen bij STVV.