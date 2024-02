Anderlecht ziet zijn "project voor de toekomst" steeds belangrijker worden: "Eén ding: hij moet nog scherper worden"

Anderlecht rekent vanavond zonder twijfel op Luis Vazquez. Niet om de wedstrijd te beginnen, maar wel om ze te eindigen. En mee het verschil te maken. De Argentijn begint de progressie te maken die ze van hem verwacht hadden.

De 22-jarige Vazquez kreeg na zijn eerste matchen voor paars-wit de raad "om de dozen van zijn schoenen te halen". Een andere manier om te zeggen dat hij er voetballend niet veel vanaf bracht. Bij Anderlecht hebben ze echter altijd geduld gepredikt.

Waarom? Omdat ze wisten dat Vazquez niet meteen klaar zou zijn en een redelijk lange aanpassingsperiode nodig zou hebben. Bij Boca Juniors was hij een breekijzer dat vooral in de box actief moest zijn. Bij Anderlecht wordt er van hem verwacht dat hij mee komt voetballen op het middenveld.

Er is geen speler die harder werkt dan Luis

De tactische richtlijnen daaromtrent snappen is ook niet makkelijk als je amper Engels spreekt. Dat is nu beter. "We wisten dat Luis een project voor de toekomst was", klinkt het bij Brian Riemer. "Als je niet kan communiceren, is het moeilijk. Het wordt wel steeds beter met zijn Engels. En dat is volledig zijn eigen verdienste."

Want op de werkattitude van Vazquez valt niets aan te merken. "Er is geen speler die harder werkt!", knikt Riemer. "Maar hij is nog niet klaar om de rol van eerste spits op zich te nemen. Kasper Dolberg doet hem op dit moment een plezier door dat te zijn. We zitten in een goeie harmonie met onze spitsen. Vazquez begrijpt dat ook."

Het hoeft u straks ook niet te verbazen als Vazquez eens aan de aftrap staat in plaats van Dolberg. "We spelen heel veel matchen tot de play-offs. Ik ga niet zeggen dat hij niet gaat starten", knipoogde Riemer mysterieus. "De enige opmerking die ik heb is dat hij nog scherper moet worden. Tegen Union had hij twee sleutelmomenten waarop hij had moeten scoren. Dat moet nog beter."