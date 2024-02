Deal gevonden: eeuwig enfant terrible Didier Lamkel Zé vindt oude bekende terug bij nieuwe club

Didier Lamkel Zé heeft - normaal gezien - zijn nieuwe club beet. En het is een ex-club én met een oude bekende als coach. Er valt dus toch te werken met de speler, zo moet nu blijken.

Didier Lamkel Zé keert naar alle waarschijnlijkheid terug naar FC Metz, waar hij bovendien Laszlo Bölöni opnieuw tegenkomt als coach. Die was ook al zijn oefenmeester bij Royal Antwerp tussen 2018 en 2020. En zo vindt de Kameroense winger opnieuw zijn gading.

Oude bekende bij ex-club terugvinden voor Lamkel Zé

De speler was in 2022 al eens een paar maanden bij Metz actief, nu keert hij meer dan waarschijnlijk terug. Op clubniveau is er een akkoord tussen Metz en zijn Turkse ploeg Hatayspor - waar hij tot juni 2025 onder contract ligt.

In de Süper Lig scoorde hij dit seizoen drie keer en deelde hij evenveel assists uit in vijftien matchen, maar nu gaat hij dus de overstap maken naar Frankrijk. Het is enkel nog wachten op de officialisering van het bericht, vermoedelijk later op de dag.