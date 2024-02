'Degradatiekandidaat vindt geheim wapen voor het middenveld in vlotscorende international'

KV Kortrijk is onder zijn nieuwe coach de laatste weken aan de weg aan het timmeren, maar tot op heden is het nog niet al te veel opgeschoten in de stand. De coach wil er ondertussen graag nog wat versterking bij.

Coach Freyr Alexandersson wil daarbij bekende wegen gaan opzoeken. KV Kortrijk zou namelijk nadrukkelijk azen op Arnór Ingvi Traustason, een 30-jarige IJslander. Momenteel komt de landgenoot van de coach van De Kerels uit voor het Zweedse IFK Norrköping.

Freyr Alexandersson vill fá íslenskan miðjumann fyrir lok gluggans.



Landsliðsmaðurinn Arnór Ingvi Traustason leikmaður Norrköping er einnig sagður vera á lista Kortrijk.



Tilboðum félagsins í Mikael Anderson og Stefán Teit Þórðarson var hafnað. pic.twitter.com/c0MRHBcpVQ — Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) January 31, 2024

Volgens een Viaplay-commentator in IJsland gaat het over een echte transferbom, want het leek niet de bedoeling dat de IJslander deze winter een transfer zou gaan maken. Hij is al sinds 2022 bij Norrköping actief en de 54-voudige international was vorig seizoen goed voor 11 goals en 2 assists over alle competities heen.

Met de komst van Traustason zou Kortrijk een stevige deal doen waarmee ze zich extra willen wapenen in de strijd tegen degradatie. Op Transfermarkt heeft hij momenteel een marktwaarde van 1,2 miljoen euro. Hoe diep De Kerels voor hem in de buidel zullen tasten is nog een andere vraag.